Reggio Calabria, la città del sole, del mare e… della puzza!

In piena coscienza, di questa bella e maledetta città che è Reggio Calabria non possiamo raccontarvi solo ciò che ci piace e che amiamo. Al suo meraviglioso lungomare, al suo clima, alla sua Storia, fa da contraltare l’incuria, la sporcizia, la spazzatura, l’odore nauseabondo che circonda alcuni dei luoghi più belli della città calabrese dello Stretto.

Dunque, ci tocca, per forza di cose, dirvi anche tutto ciò che non va. E non basta dirlo. Dobbiamo anche mostrarvelo, affinché molti cittadini la smettano di osservare alcune brutture come fossero la normalità e decidano finalmente di dire basta. Le foto della gallery scorrevole in alto sono stata scattate in pieno centro, a Reggio Calabria. Siamo di fronte al cinema Odeon e oltre al sole e al mare, si impone con prepotenza la puzza nauseabonda dei rifiuti abbandonati. Una sola domanda, abbiamo, per alcuni cittadini senza amore per questa città e per gli amministratori che permettono tutto ciò: perchè?