Lo splendido lungomare di Reggio Calabria in una mattina di metà ottobre | FOTO

StrettoWeb

Questa mattina Reggio Calabria sembrava essere in piena estate: cielo terso, acqua limpida, sole, caldo, gente a passeggio sul lungomare. All’orizzonte un mare blu e un cielo azzurro, da cartoline. Sul lungomare Falcomatà tanti cittadini e turisti in pieno relax; sulle spiagge, invece, c’è chi ancora non si arrende e fa il bagno o prende il sole in costume. Il 15 ottobre.

Nella gallery fotografica scorrevole in alto le foto scattate stamane da Renzo Pellicano, che ringraziamo come sempre per il suo saper cogliere l’essenza di una città, Reggio Calabria, che nonostante le sue molteplici criticità non riesce a smettere di stupire e di affascinare chi la osserva.