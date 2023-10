Reggio Calabria, Germanà: “ecco le ultime novità sul Ponte”

StrettoWeb

Il parlamentare messinese, Nino Germanà, è stato oggi a Reggio Calabria, per partecipare all’iniziativa della Lega sul tema Ponte sullo Stretto che si è svolto al Consiglio regionale. Durante il suo intervento Germanà ha voluto sottolineare le ultime novità sull’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia: “l’opera è stata finanziata per l’intero ammontare con 12 miliardi di euro. Gli stanziamenti saranno erogati annualmente in relazione ai fabbisogni dei cantieri“, evidenza Germanà.

“La “Stretto di Messina” sta procedendo all’analisi, unitamente al Project Manager Consultant, la Parsons Trasportation Group e al Comitato Scientifico, della relazione del progettista di aggiornamento del progetto definitivo 2011 (presentata dal Contraente generale Eurolink il 30 settembre 2023) che illustra dettagliatamente le modifiche e gli aggiornamenti progettuali, da svilupparsi nel progetto esecutivo. È in corso l’aggiornamento degli elaborati ambientali, nello specifico: lo Studio di Impatto Ambientale, lo Studio di Incidenza Ambientale, la Relazione Paesaggistica”, conclude Germanà.