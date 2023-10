Reggio Calabria, a Catona terminati i lavori dopo la denuncia dei cittadini su StrettoWeb

StrettoWeb

Una decina di giorni fa avevamo pubblicato su StrettoWeb le foto delle condizioni in cui due strade di Catona, via Romana e via Spinelli, erano state lasciato da inizio agosto. I residenti ci avevano segnalato mezzi abbondonati da due mesi per strada e manto stradale di via Spinelli scarificato e lasciato così, alla mercé delle intemperie e con relativi pericoli connessi. Non solo: a causa della pioggia si stava creando anche una pericolosa voragine sulla strada.

All’indomani dell’articolo di denuncia, con relative foto, i mezzi sono stati magicamente portati via. Ieri, invece, un’altra magia è stata compiuta: via Spinelli, dopo oltre due mesi dalla scarificatura, è stata asfaltata. Come al solito, a Reggio Calabria è necessario portare all’attenzione di chi amministra ogni criticità, anche quelle più evidenti, per far sì che qualcuno si smuova e faccia qualcosa per questa povera, martoriata città che in alcuni tratti ricorda tanto le città bombardate dell’Ucraina.

Nella gallery fotografica scorrevole in alto è possibile vedere le foto scattate oggi e quelle di dieci giorni fa.