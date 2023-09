Reggio Calabria, a Catona cittadini “sedotti” e mezzi abbandonati: così si fanno i lavori pubblici

StrettoWeb

Da oltre un mese mezzo i residenti di Catona, a Reggio Calabria, in particolare in zona via Romana e via Spinelli, aspettano Godot. Già, perché i poveri cittadini sono stati prima sedotti dalla speranza di vedere le loro strade riparate, e poi abbandonati sul più bello. La faccenda è andata più o meno così: bisognava rifare il manto stradale e quindi il Comune ha appaltato i lavori. Gli operai sono arrivati, hanno scarificato tutta via Romana e via Spinelli. Poi hanno portato a termine parte dei lavori, rifacendo il manto stradale di via Romana, ma nello svoltare verso via Spinelli si sono fermati con i lavori.

Si sono fermati non ieri, non l’altro ieri, ma dall’11 agosto. Abbandonando i mezzi sulla strada di Catona e lasciando tutta la via Spinelli scarificata, come è possibile vedere dalle foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.

Oltre agli evidenti disagi che ne conseguono, ci sono anche dei danni. Come spiegano alcuni residenti di Catona, infatti, a causa della pioggia e delle intemperie meteorologiche si sta formando una voragine. Quando ripartiranno questi lavori? Quando i danni saranno ormai così evidenti da dover intraprendere lavori ancora più lunghi, invasivi e infiniti?