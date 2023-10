Reggina, Trocini prima di Fenice-Trapani: “ultima spiaggia? No, ma anche domani tanti assenti”

StrettoWeb

L’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match del Granillo di domani contro la capolista Trapani, schiacciasassi in grado di vincere 9 partite su 9. Nonostante l’evidente distanza in classifica, per il tecnico domani non sarà ultima spiaggia: “se considero questa partita l’ultima occasione per inserirsi nella lotta al vertice? Assolutamente no, è una tappa importante del nostro cammino. E’ un campionato difficile, conosciamo le insidie di questa partita. Rispetto al ritardo accumulato e inserendoci a campionato in corso, potremmo vedere la vera squadra a pieno regime dopo Castrovillari. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, non giocando più ogni tre giorni, avremo la possibilità di allenarci di più”.

Sul tipo di avversario e su come affrontarlo, dal momento che segna tanto e subisce poco: “quando giochi contro avversari di questo tipo devi aumentare intensità e qualità. Questa è una squadra che ha fatto grandi risultati, affronteremo una gara difficile. Sarà fondamentale essere al 100% mettendo in campo la migliore prestazione, al fine di prenderci un bel risultato, è ciò che vogliamo per noi e per i nostri instancabili tifosi che ci sostengono in casa e trasferta”.

Domani mancherà Mungo, squalificato, ma non sarà l’unico assente. In attesa dei convocati, così parla Trocini: “anche domani dovremo fare a meno di diversi giocatori compreso Mungo squalificato. Sappiamo di avere le caratteristiche per disputare una grande partita al di là di chi giocherà e chi no”.