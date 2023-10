Reggina, c’è già stato un ricorso in Serie D: la Fenice come l’Asd Reggio Calabria, il precedente del 2015

StrettoWeb

La Fenice Amaranto, a qualche ora dalla sconfitta interna contro il Sant’Agata di Militello, ha annunciato che presenterà ricorso presso il Giudice Sportivo perché la squadra messinese avrebbe utilizzato un under in meno in campo rispetto a quelli previsti dal regolamento (3 anziché 4) tra il 17′ e il 20′ della ripresa. Dopo l’ufficialità del ricorso, il Giudice Sportivo dovrà esprimersi e, se confermata la violazione, sarà 3-0 a tavolino, quindi in favore della società dello Stretto.

Non è la prima volta che la principale squadra di Reggio Calabria presenta ricorso in Serie D. L’ultimo precedente è anche l’unico recente nella prima serie dilettantistica, quello nella stagione di ripartenza con Praticò, nel 2015. Allora, l’ASD Reggio Calabria perse per 2-1 a Rende, ma presentò ricorso perché un giocatore dei biancorossi aveva partecipato alla sfida pur dovendo ancora scontare delle giornate di squalifica. Il ricorso fu poi accolto e l’ASD Reggio Calabria ottenne 3 punti in classifica con lo 0-3 a tavolino.