Reggina, la Fenice farà ricorso dopo la sconfitta col Sant’Agata di Militello: i motivi

“LFA Reggio Calabria comunica di avere presentato al direttore di gara formale riserva di reclamo, poiché in occasione della gara odierna con il Città di S. Agata è stata violata la norma relativa alla presenza e permanenza in campo di un numero minimo di giocatori under. Nelle prossime ore, nel rispetto dei termini regolamentari, verrà depositato formale ricorso presso il Giudice Sportivo competente”.

Così la Fenice Amaranto in una nota comunica di aver riserva di reclamo al direttore di gara, mentre nelle prossime ore verrà depositato il ricorso presso il Giudice Sportivo. Il motivo è, a detta del club, legato alla violazione della norma relativa alla presenza e permanenza in campo di un numero minimo di giocatori under. Secondo quanto verificato, pare che dal minuto 17 al minuto 20 del secondo tempo la squadra messinese abbia schierato un under in meno rispetto a quello previsto dal regolamento.