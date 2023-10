Reggina, il Presidente della Fenice Minniti: “marchio? Non è semplice”. E glissa ancora sull’attaccante

StrettoWeb

Ieri aveva glissato, oggi ha ribadito il suo pensiero. Quindi, o sta mentendo, oppure l’attaccante per la Fenice Amaranto non arriverà, al netto di quanto affermato dal Dg Ballarino qualche giorno fa (e a quel punto avrebbe mentito lui). Il riferimento è al nuovo intervento del Presidente Virgilio Minniti ai microfoni di Radio Gamma. “Attaccante? Siamo sempre alla ricerca di nuovi elementi che possano rafforzare la squadra in attesa che la stessa si compatti. Aspettiamo un attimino, intanto ci stiamo lavorando. Andare a prendere ad oggi un giocatore che non avrebbe possibilità o spazio sarebbe inutile, sia per la società, che avrebbe dei costi che non servivano, sia alla squadra a cui mancherebbero figure chiave”.

Dunque, attesa. Non si prenderà qualcuno tanto per prendere. Ballarino aveva detto che ci si sta muovendo, Minniti tentenna. Qualcuno mente o è pretattica? Intanto c’è un ottobre di fuoco e solo due attaccanti, entrambi giovanissimi, Coppola e Altamura. Così si vuole pensare di affrontare il campionato? Tra l’altro, la prestazione di Portici, nonostante la vittoria, non è andata giù ai tifosi. Un passo indietro rispetto a San Luca e Siracusa. Per Minniti “i ragazzi hanno giocato domenica e si sono ritrovati a rigiocare ieri. Con un lungo viaggio? Sì, questa di ieri con Trapani sono le trasferte più lunghe (8 ore di pullman, come affermato da Trocini, ndr).La forma fisica, da domenica a mercoledì, per dei ragazzi che non si sono allenati due mesi, un po’ di sottotono ci poteva anche stare. Ricordiamo anche che a ottobre avremo tutte le partite da recuperare”.

E’ stata pubblicata la manifestazione d’interesse sul Sant’Agata. “Giorno 11 scadrà il contratto col centro sportivo – dice Minniti – stiamo lavorando per chiedere un rinnovo, anche perché siamo ancora con il gruppo elettrogeno. La manifestazione d’interesse? E’ una ricognizione per capire se effettivamente sul territorio ci sono realtà che possono essere interessate al Sant’Agata. Altrimenti se lo tiene la Città Metropolitana e lo dà in affitto? Eh sì, da quanto ho letto… Noi al momento abbiamo due campi, foresteria e aree uffici. Ad oggi ci necessita questo. Scuola calcio? La stiamo pensando e iniziando a progettare in questi giorni. A chi è affidata? Non mi piace fare previsioni”.

In chiusura, la questione marchio. “I ragazzi della Curva – continua il Presidente della Fenice – mi hanno detto: ‘noi seguiamo la squadra in qualsiasi categoria’, ma mi hanno chiesto il marchio. Ho chiesto del tempo e delle informazioni, perché non è semplice. Da parte mia e di Ballarino è comunque un obiettivo. Inversione di campo con la Gioiese, si gioca al Granillo? Notizie ad oggi non ne ho, attendiamo. In ogni caso serve prima l’ok della Federazione”.