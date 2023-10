Reggina, l’attaccante per la Fenice non arriva più? Minniti: “stiamo aspettando il recupero di Rosseti”

StrettoWeb

Già riteniamo, e lo abbiamo ampiamente spiegato in diversi articoli, che con l’organico attuale la Fenice Amaranto non possa assolutamente ambire alle posizioni di vertice. Maglie troppo larghe in difesa tra Siracusa e Portici, attacco spuntato e poco cattivo, nonostante la rete di Coppola ieri nel finale, che tuttavia ha fallito diverse occasioni nelle sue due sfide da titolare. La tifoseria chiede da tempo l’arrivo di un attaccante, ancor prima che Rosseti si facesse male (resterà fuori per un po’). Lo ha chiesto con più forza e determinazione dopo l’infortunio al numero 27.

Trocini, infatti, ad oggi ha in organico solo i giovani Coppola e Altamura come centravanti. L’arrivo di un attaccante esperto darebbe un peso diverso al reparto, sempre a patto che non si tratti di un altro calciatore fragile fisicamente e dai pochi gol a stagione. In ogni caso, anche numericamente, serve, ma a quanto pare le dichiarazioni dei dirigenti non sono lineari e univoche. Il Dg Ballarino qualche giorno fa ha detto che ci si sta muovendo per reperire un nuovo elemento.

Ieri invece, a Radio Febea, dopo la vittoria di Portici, il Presidente Minniti ha glissato sul tema: “nuovo attaccante dopo l’infortunio di Rosseti? Attualmente stiamo pensando di far recuperare Rosseti, diamogli il tempo di rientrare, nel più breve tempo possibile. Aspettiamo, i ragazzi crescono, le tempistiche sono serrate”. Da questa risposta emerge tutt’altro rispetto alla volontà di reperire un attaccante. Minniti smentisce i suoi stessi dirigenti. A questo punto si sta prendendo tempo o qualcuno mente? Che sia l’ennesima bugia? Intanto la Fenice, ricordiamolo, avrà un ottobre di fuoco, dove serve far ruotare più elementi possibili, tra cui anche gli attaccanti.