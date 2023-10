Reggina, Nicola Malaspina durissimo: “il Sindaco juventino ha diviso una tifoseria, non era mai successo”

StrettoWeb

Continuano ad arrivare, dalla politica e non solo, feroci critiche contro la scelta del Sindaco f.f. Brunetti di affidare la ripartenza del calcio a Reggio Calabria alla Fenice Amaranto. Dopo tutto quello che è accaduto in queste settimane, qualche giorno fa, nel corso della Commissione Controllo e Garanzia, il primo cittadino ha ammesso di aver effettuato una valutazione politica nella decisione. Le parole, riprese in uno spaccato di video circolato su Whatsapp, hanno fatto ancora più infuriare tutti i tifosi contrari a queste scelta.

A commentare la vicenda anche Nicola Malaspina, Consigliere dimesso andato giù durissimo: “Fuori la politica dalla Reggina, un coro, un urlo che si è alzato in Città, ma che si è infranto contro le dichiarazioni del facente funzioni juventino, il quale ha candidamente ammesso che la scelta sul “futuro” della squadra amaranto è stata una SCELTA POLITICA. Non una scelta per il bene della Reggina, non una scelta fatta con il cuore, l’anima, la passione, ma una SCELTA POLITICA”.

“Ora, dopo quanto fatto e dichiarato, assumetevi le vostre responsabilità, perché dopo aver distrutto una Città, siete riusciti a distruggere l’ultima cosa bella di Reggio, la Reggina e ancora peggio, siete riusciti a dividere una tifoseria. Non era mai accaduto!!!”, ha concluso.