Reggina, Brunetti: “sulla Fenice ho fatto una scelta politica, e lo rivendico” | VIDEO

Quella dell’assegnazione alla Fenice Amaranto è stata una scelta fatta “in assoluta serenità, con carte alla mano e dati di fatto. E anche, la rivendico, è stata fatta una valutazione politica anche su chi ha presentato la domanda“. Sono queste le poche, pregnanti parole, pronunciate questa mattina dal sindaco f.f. Paolo Brunetti nel corso dell’audizione in Commissione Controllo e Garanzia presieduta dal consigliere Massimo Ripepi.

Le parole pronunciate dal sindaco f.f. nel video, diventato virale su WhatsApp e sui social, non fanno altro che confermare quanto su StrettoWeb ripetiamo da settimane: la valutazioni sportive, come quella fornite dal delegato allo Sport Gianni Latella, sono state messe da parte. Brunetti ha seguito le sue ideologie politiche e le sue simpatie. In Commissione, questa mattina, le sue parole nei confronti di Bandecchi sono state dure, ai limiti dell’odio personale.

Un’evidenza, quella confermata dal facente funzioni, che non fa altro che andare ad avallare quanto da più parti viene ribadito da mesi: la compagine della Fenice Amaranto non è stata scelta per meriti ma per motivi che esulano dal bene della squadra e della città. Quando il tempo (che potrebbe essere non così tanto lontano) confermerà tutto questo, ci chiediamo, come intende Brunetti prendersi la responsabilità della sua scelta, come dice di voler fare fin dal primo momento?