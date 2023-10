Reggina, tanti indisponibili per Trocini in vista di Ragusa-Fenice: dopo Barillà se ne ferma un altro

StrettoWeb

Si ferma un altro calciatore in casa Fenice Amaranto a qualche giorno dal comunicato su Barillà. Il capitano non ci sarà, così come i soliti Cham, Zanchi e Rosseti. A loro, poi, si aggiunge Parodi, autore del gol del 2-0 mercoledì contro il Lamezia. E’ mister Bruno Trocini ad affermarlo ai microfoni del club alla vigilia del match di Ragusa di domani. “Se recuperiamo qualcuno? Purtroppo no. Usciamo malconci dalla gara con il Lamezia. Cham, Zanchi e Rosseti non sono ancora totalmente recuperati e Parodi non sarà disponibile per domenica. Oltre a Barillà, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ci sono diversi giocatori che non sono al meglio. Col Ragusa sarà l’ottava partita in meno di un mese, dobbiamo stare sul pezzo e non possiamo fermarci”.

“Se la netta vittoria con il Lamezia può far abbassare la concentrazione dei calciatori amaranto? Assolutamente no. Come sempre, dall’inizio di questa stagione, la squadra sta lavorando duramente e con la giusta concentrazione. Credo che questi ragazzi vadano sostenuti ogni giorno di più”. E sull’avversario di domani: “La classifica non deve ingannare. Il Ragusa è una squadra ben costruita e non sarà assolutamente una partita facile. Dovremo essere bravi a leggere le varie situazioni e a interpretare i momenti che cambieranno di volta in volta durante i novanta minuti”.