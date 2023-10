Reggina, i convocati di Trocini per Ragusa-Fenice: c’è Barillà, ma condizioni da valutare

StrettoWeb

Mister Trocini ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per il match di domani pomeriggio tra Ragusa e Fenice Amaranto. Sono 20 i calciatori scelti dal tecnico, che deve fare a meno dei soliti Cham, Zanchi e Rosseti oltre a Parodi, infortunato dell’ultim’ora. Risulta in lista Barillà, che ha accusato una distorsione alla caviglia in settimana e che sarà valutato in queste ore, come annunciato dal mister. Torna convocato anche Girasole, da capire però se sarà della partita o meno.

Di seguito la lista.

Portieri : Martinez, Velcea.

: Martinez, Velcea. Difensori : Aquino, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner.

: Aquino, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner. Centrocampisti : Barillà, Bright, Mungo, Ricci, Salandria, Zucco.

: Barillà, Bright, Mungo, Ricci, Salandria, Zucco. Attaccanti: Altamura, Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza.