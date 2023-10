Reggina, le prime FOTO di Fenice-Licata e il gol di Barillá

StrettoWeb

E’ da poco iniziata la sfida tra Fenice Amaranto e Licata al Granillo, seconda interna stagionale per la compagine dello Stretto. Dopo pochi minuti, squadra di Trocini in vantaggio, ancora su rigore e ancora con capitan Barillà, bravo a trasformare dagli 11 metri così come accaduto col Siracusa.

Nelle prime immagini di StrettoWeb, anche le foto dei tifosi in Curva Sud e Tribuna coperta (si può intravedere il Dg Ballarino), così come l’ingresso delle due squadre. Le foto sono a corredo dell’articolo.