Reggina, il pensiero dell’ex calciatore sulla Fenice: “vincere il campionato? La vedo dura…”

StrettoWeb

E’ ormai diffusa, tra i tifosi della Reggina, la convinzione che la Fenice Amaranto non abbia le carte in regola per lottare nelle zone di vertice. Una convinzione che su StrettoWeb abbiamo avuto sin dall’inizio e che abbiamo sempre evidenziato, per ultimo nell’editoriale di oggi. Dopo le prime tre prestazioni (l’ultima quella di Portici, la peggiore, nonostante la vittoria) ce ne sono altri, molti di più, a pensarlo. Abbiamo riportato il pensiero del Presidente del Reggio Ravagnese Bruno Leo, ora arriva anche quello dell’ex calciatore Leo Fisani, che ha inviato un messaggio alla nostra redazione.

“Fare una squadra a campionato inoltrato non era facile per nessuno… in queste categorie la differenza la fanno gli under… e di under ce ne vogliono almeno 12 in un organico – dice Fisani – Gli under buoni già a giugno hanno trovato squadra. E soprattutto una squadra a vincere gioca con il portiere under(naturalmente buono). Stessa cosa vale per gli over,quelli buoni che scendono in serie D già a Giugno trovano squadra e vanno soprattutto per vincere. Quindi a Settembre inoltrato devi cercare e soprattutto in una settimana di limitare i danni”.

“Quest’anno – sottolinea – vincere il campionato la vedo molto dura essendo partiti in ritardo, ci sono squadre molto attrezzate che già sono molto avanti. Bisogna cercare di riportare la Reggina 1914 a casa e fare una programmazione seria per l’anno prossimo puntando sul settore giovanile e soprattutto puntare sui ragazzi del territorio cercando di collaborare con le scuole calcio del reggino, e di scuole calcio di livello in tutto il territorio metropolitano c’è ne sono tante”, conclude.