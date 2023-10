Reggina, Bruno Leo: “la Fenice ammazzi il campionato l’anno prossimo, sennò si faccia da parte”

StrettoWeb

Bruno Leo, Presidente del ReggioRavagnese e storico dirigente reggino che ha guidato per anni la fu ReggioMediterranea e prima ancora ReggioSud, si conferma molto critico nei confronti della Fenice Amaranto. Dopo le vicende con Pippo Cogliandro del Bocale, anche il massimo rappresentante dell’altra realtà reggina di Eccellenza, dunque, guarda la situazione con un po’ di “distanza”.

Qualche giorno fa chiedeva a gran voce che la politica tutta uscisse fuori dalla Reggina, ora invece la sua analisi è tecnica e riguarda il campo e l’aspetto societario. “Cari Signori – scrive sul suo profilo social – io credo che per quest’anno bisogna accontentarsi di quello che passa il convento, pure se prendono Ronaldo il campionato non possiamo vincerlo. Invece bisogna già programmare il prossimo anno, iniziando con l’acquisire marchio e storia e proseguire con l’allestimento di una squadra che ammazzi il campionato. Se i prescelti non sono in grado di fare ciò, si mettessero da parte, perché Reggio e soprattutto la REGGINA 1914 della dignità non possono accontentarsi!! FORZA REGGINA!!!!!”.