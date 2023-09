“Fuori la politica dalla Reggina, dove passa lascia macerie”: lo sfogo del Presidente della ReggioRavagnese

StrettoWeb

Bruno Leo, Presidente del ReggioRavagnese, sodalizio nato da qualche mese dall’unione di ReggioMediterranea e Ravagnese, è un uomo di calcio e tifosissimo da sempre della Reggina. Molto attivo sui social, non ha nascosto le sue perplessità circa gli avvenimenti degli ultimi mesi in casa amaranto, tra vecchi e nuove società. Anche lui è consapevole che la politica debba restare fuori dal simbolo e dalla storia calcistica della città, anche se purtroppo tutto ciò non è avvenuto.

“E non poteva andare diversamente, dove passa la politica reggina lascia solo macerie – scrive lasciandosi andare ad uno sfogo su Facebook – Ci metto dentro tutti da chi abbiamo mandato a rappresentarci in parlamento, che ci tengono a farci sapere di aver bevuto l’acqua del sacro Po oppure regalano al popolo bue Mimmo Cavallaro and company, al sindaco sospeso, ai facenti funzioni, al delegato allo sport, senza dimenticare tutti i consiglieri della finta opposizione”.

“Smettetela di fare vetrina e passerelle, smettetela TUTTI di farvi fotografare con la sciarpa al collo e la mano sul cuore, SMETTETELA PERCHÉ IO AL CAMPO NON VI HO MAI VISTO! Fuori la politica dalla Reggina!!!!!!!!!!! FORZA REGGINA 1914 ANCHE MORTA!!!!!“, ha aggiunto.