Reggina, i convocati della Fenice per il match di Portici: prima per Marras, attacco “verde”

Subito in campo la Fenice Amaranto, così come tutta la Serie D. Domani c’è il turno infrasettimanale, seconda giornata di un ottobre infuocato, ancor di più per il club dello Stretto. Dopo la sconfitta di Siracusa c’è da guardare immediatamente avanti, alla sfida in quel di Portici, che ieri ha esonerato il proprio allenatore per i soli 3 punti ottenuti in cinque giornate, bottino al di sotto delle aspettative iniziali.

Domani, come annunciato da mister Trocini, mancherà Rosseti, infortunatosi domenica e fuori per un po’. L’attacco è “verde”, composto da soli giovani. Ci sono poi tutti gli altri, 24, tra cui anche Marras, alla sua prima convocazione da nuovo calciatore amaranto. Di seguito la lista completa.

Portieri : Fecit, Martinez.

: Fecit, Martinez. Difensori : Aquino, Cham, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi.

: Aquino, Cham, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi. Centrocampisti : Barillà, Bright, Mungo, Perri, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco.

: Barillà, Bright, Mungo, Perri, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco. Attaccanti: Altamura, Bianco, Coppola, Marras, Provazza.