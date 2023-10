Reggina, Trocini alla vigilia di Portici-Fenice: “gara difficile. Col Siracusa non meritavamo di perdere”

StrettoWeb

Di nuovo in campo in Serie D. Dopo la sconfitta interna contro il Siracusa, la Fenice Amaranto va a Portici. Appuntamento a domani pomeriggio. Alla vigilia della sfida ha parlato, attraverso i canali ufficiali, mister Trocini. “Con il Portici sarà una partita difficile e complicata. Col cambio di allenatore, una squadra trova sempre nuove motivazioni, ma a noi queste cose non devono interessarci, abbiamo una forza tale da poter andare a conquistare i tre punti”.

Domani mancherà solo Rosseti: “il gruppo è a disposizione, non sarà con noi Lorenzo, dispiace per il suo infortunio, speriamo di riaverlo prima possibile”. Tornando al match perso domenica: “siamo convinti che domenica con il Siracusa non meritavamo di perdere, siamo rammaricati e abbiamo voglia di riscatto”.