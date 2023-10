Reggina, Carminello durissimo contro la Fenice: “non vi facciamo giocare più, avete rotto i cogl***i”

StrettoWeb

Non è la prima volta che si sfoga pesantemente contro la Fenice Amaranto, ma ora lo fa in maniera ancora più dura, d’istinto, a qualche ora dalla seconda sconfitta stagionale (sempre al Granillo) della squadra di Trocini contro il Sant’Agata di Militello. Lo storico ultras Carminello, in un breve video sui social (dal titolo “Ci avete rotto i cogl***i”), scarica tutta la sua rabbia. Riportiamo il suo pensiero in italiano, anche se lo sfogo è in dialetto. “Siamo stanchi, umiliati. Voi non vi potete permettere il lusso come dirigenza, non so manco come vi chiamate, da dove venite e chi vi ha portato, che Reggio faccia queste cattive figure di merda“.

“Le persone per strada mi ridevano in faccia, siamo arrivati a questo punto. Se vi siete messi in testa di venire qua a farvi i vostri porci comodi, vi siete sbagliati, qua abbiamo sospeso una partita di Serie A con Collina arbitro. Se continuate così noi non vi facciamo giocare più, ci mettiamo dentro il campo, ci sediamo e ve ne andate a casa, a piacere nostro. Abbiamo i cogl***i gonfi, basta!”.

Intanto, come già scritto in altro articolo, la società ha comunicato che presenterà ricorso. Al di là di un possibile risultato diverso decretato dal Giudice Sportivo, la rabbia dei tifosi oggi è massimi storici per via di una sconfitta meritata e di una prestazione brutta.