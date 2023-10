Reggina, aggiornamenti sull’infortunio di Rosseti: scongiurato il peggio per l’attaccante della Fenice

StrettoWeb

La Fenice Amaranto e l’attaccante, o gli attaccanti. Un interrogativo che va avanti da settimane, tra richieste della piazza, esperti centravanti infortunati e coperta corta, con i soli giovanotti a portare la croce (anzi il giovanotto, uno solo, Coppola). E, in attesa di novità sull’argentino Tomas Bolzicco, ci sono aggiornamenti su Rosseti, infortunatosi nel match contro il Siracusa.

Per l’attaccante, così come informa il club in una nota ufficiale, “nessuna lesione legamentosa”. E’ quanto emerso dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore, che dunque riprende gli allenamenti. Scongiurato il peggio, dunque. Nel primo bollettino medico di inizio ottobre, infatti, la società scriveva di una “distorsione alla caviglia destra con interessamento del comparto legamentoso esterno”, quest’ultimo per sua fortuna senza lesioni. Dopo 20 giorni di stop, però, l’attaccante dovrà nuovamente “riassaggiare” il campo, nonché una condizione che stava piano piano recuperando dopo l’estate da svincolato. Una sorta di reset, adesso.