Ponte sullo Stretto, Minasi: “la copertura è un segnale di concretezza della Lega”

StrettoWeb

“In manovra è arrivato il sì alla copertura finanziaria del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, pari a 12 miliardi di euro. Segnale inequivocabile della concretezza della Lega al governo e del lavoro costante del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dopo anni di immobilismo e settimane di chiacchiere inutili”.

“Da calabrese ringrazio il vicepremier per questa occasione irripetibile per il Meridione“. E’ quanto dichiarato in una nota dalla senatrice Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Trasporti.