Ponte sullo Stretto, De Luca: “ecco da dove Salvini prenderà i soldi”

“Salvini dice che il Ponte verrà finanziato nella manovra. Se fosse vero, dunque, nella legge di bilancio che oggi verrà presentata e approvata in CdM, dovrebbero esserci 15 miliardi per il Ponte. Se così fosse allora dovremmo dare ragione a Salvini, ma allo stesso tempo saremmo davanti a una manovra che di fatto finanzierà solo il Ponte, dimenticandoci dunque tutte le altre promesse fatte dal governo: niente flat tax al 20% per tutti, nessuna pensione minima a 1000 euro, zero aiuti alle famiglie per combattere il caro vita. La verità invece è la seguente: nella manovra del governo Meloni, non solo non ci saranno i 15 miliardi per il Ponte, ma non ci sarà traccia nemmeno di tutte le misure promesse in campagna elettorale. Sapete invece Salvini dove andrà a prendere i soldi per il Ponte? Dal Fondo Sviluppo e Coesione, che per la programmazione 2021-2027 ammonta a 70 miliardi di euro. Si prepara a togliere il 20% delle risorse dal fondo che sarebbero destinate a tutte le regioni d’Italia per fare investimenti”. E’ quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“Mi domando: il presidente della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga per quanto tempo abbia intenzione ancora di rimanere in silenzio? Ok che Salvini è il capo del suo partito, ma Fedriga ricopre un ruolo istituzionale e non fa gli interessi della Lega, piuttosto è chiamato a fare gli interessi delle Regioni. Fedriga convochi la conferenza Stato-Regioni subito e faccia approvare che Salvini per finanziare il Ponte userà le risorse del fondo“, conclude De Luca.