Pippo Inzaghi alla Salernitana, siamo ai dettagli: Iervolino decide oggi

StrettoWeb

E’ il giorno di Pippo Inzaghi alla Salernitana. Superpippo ha dato l’ok al suo ritorno in pista dopo l’esperienza alla Reggina e lo ha fatto in un’altra calda piazza del Sud, non lontana da Reggio, ancora una volta in riva al mare, di nuovo in Campania dopo le due stagioni trionfali di Benevento, per giunta in una tifoseria gemellata con quella amaranto. Il mister ieri ha incontrato la dirigenza granata e ha dato una risposta affermativa, adesso si attende l’ok definitivo del presidente Iervolino che dovrà confermare in giornata la volontà di esonerare Paulo Sousa (con il suo ingaggio superiore al milione di euro) e ingaggiare Inzaghi con un contratto fino a fine stagione con l’obiettivo della salvezza.

Per Inzaghi sarebbe la quarta esperienza in serie A dopo quella col Milan nel 2014, con il Bologna nel 2018 e con il Benevento dopo la promozione del 2020. Ancora da definire i dettagli sullo staff.