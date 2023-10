Ora è ufficiale: Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore della Salernitana

StrettoWeb

Due comunicati, uno dietro l’altro, per annunciare ciò che ormai era ufficioso da qualche ora: la Salernitana esonera Paulo Sousa e chiama al suo posto l’ex Reggina Pippo Inzaghi, che torna in Serie A a distanza di qualche anno e torna anche in quella Campania che gli ha regalato la promozione col Benevento e la rocambolesca retrocessione l’anno dopo. Pippo ritrova da avversario il fratello Simone (anche se Salernitana e Inter si sono già affrontate qualche settimana fa) e riconquista quella categoria che con la Reggina aveva sfiorato e che avrebbe meritato se nella seconda parte della stagione non si fossero contrapposte altre situazioni poco piacevoli.

I comunicati della Salernitana

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra”. Poco prima, invece, “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

I messaggi d’affetto dai tifosi della Reggina

Tantissimi i messaggi d’affetto dei tifosi della Reggina che in queste ore stanno inondando le bacheche contenti per l’approdo dell’ex allenatore amaranto in Serie A. Il rapporto tra la tifoseria e l’ex Milan è stato e rimane fantastico, forse ancor più rinsaldato da quanto accaduto negli ultimi periodi, con il trainer tra gli ultimi a mollare. L’ultimo incontro quel 9 agosto al Granillo per la manifestazione della Curva Sud. Inzaghi aveva fatto una promessa: impossibile ad oggi, ma un giorno chissà…