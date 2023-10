Palermo, che tonfo: il Lecco di Bonazzoli sbanca il Barbera, pratica archiviata in un tempo (1-2)

StrettoWeb

Pomeriggio da dimenticare per il calcio siciliano. Oltre allo stop interno (il terzo stagionale) del Catania contro l’Avellino, anche il Palermo toppa clamorosamente, perdendo al Barbera contro il Lecco dell’ex Reggina Emiliano Bonazzoli, il cui approccio in panchina in Italia è sorprendente in positivo (due vittorie di fila in trasferta).

La pratica, i lombardi, la archiviano in 40 minuti. Tanto basta a Crociata in avvio e a Sersanti al 41′ per fare 0-2 e complicare la vita ai rosanero, nella medesima situazione di qualche giorno fa contro lo Spezia. Questa volta, però, la rimonta non riesce, al netto del rigore di Brunori al 96′ che non basta. Finisce 1-2. I campanelli d’allarme sono tanti, soprattutto su Corini. Di seguito i risultati odierni e la classifica.

Risultati Serie B, 11ª giornata

Brescia-Bari 1-2

Modena-Ternana 2-1

Palermo-Lecco 0-2

Venezia-Pisa 2-1

Classifica Serie B

Parma 26 Venezia 21 Catanzaro 21 Palermo 20 Modena 19 Como 17 Cremonese 16 Sudtirol 16 Cosenza 15 Bari 14 Reggiana 14 Brescia 13 Cittadella 13 Ascoli 12 Pisa 12 Spezia 8 Sampdoria 7 Lecco 7 Ternana 6 Feralpisalò 5