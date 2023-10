Catania, è notte fonda: ennesima sconfitta interna, l’Avellino di Pazienza sbanca il Massimino (che fischia) per 0-2

StrettoWeb

Notte fonda per il Catania. Ennesimo pomeriggio cupo, nero appunto, con la terza sconfitta interna stagionale degli etnei di Tabbiani, la cui panchina continua a traballare, a maggior ragione dopo lo stop odierno (la Sud ha esposto uno striscione con scritto “Tabbiani via subito”). Nel solito Massimino da Serie A, vestito a festa, a festeggiare è però l’Avellino di Michele Pazienza, che continua a volare, vincendo per 0-2. Al triplice fischio una montagna di fischi.

La gara si sblocca quasi subito, dopo dieci minuti, con Marconi. A metà primo tempo i rossoblu hanno la possibilità di pareggiare, su rigore, ma Chiricò sbaglia. E così arriva invece il raddoppio, al 70′, con l’ex Reggina Gori, che era entrato da dieci minuti proprio al posto di Marconi. Si conferma il grande lavoro di Pazienza da subentrato e la varietà di attaccanti dei biancoverdi, che conquistano la vetta almeno momentaneamente. Di seguito la classifica.

Classifica Serie C girone C

Avellino 22 Juve Stabia 21 Benevento 19 Latina 18 Crotone 17 Foggia 16 Audace Cerignola 15 Picerno 14 Taranto 14 Casertana 14 Potenza 14 Turris 13 Catania 12 Acr Messina 11 Virtus Francavilla 11 Brindisi 10 Giugliano 9 Sorrento 8 Monopoli 8 Monterosi Tuscia 3