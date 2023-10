L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Novembre 2023

StrettoWeb

Ecco l’oroscopo per questo mese, elaborato dal Grande Maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace e valido per i residenti in Italia. A questo link potrete leggere la storia del Maestro e comprendere perché il suo è l’Oroscopo perfetto:

ARIETE

Per i percettori di pensione minima nati sotto il segno dell’Ariete si preannuncia un mese eccezionale. Gli astri parlano chiaro: potreste ricevere un bonus di € 4856,65; per ottenerlo, una sola formalità: dovrete presentare una fideiussione bancaria di pari importo.

TORO

Brutte notizie per i nati sotto il segno del Toro. La sconcertante posizione delle lune di Giove lascia intendere che potreste essere coinvolti in una operazione militare speciale.

GEMELLI

Bellissimo mese per tutti i Gemelli! La sbalorditiva congiunzione di Urano con una stella gigante rossa lascia intravedere la possibilità che questo mese uno sconosciuto, a vostra insaputa, ha comprato un appartamento, intestandolo a voi!

CANCRO

Per i cancerini si profila un mese delicato: attenti a dove andate! L’oscena posizione di Venere nella volta celeste segnala la forte possibilità di essere ripresi, sempre a vostra insaputa, durante lo svolgimento di una intensa attività sessuale con un/una partner occasionale conosciuta tempo fa durante una funzione religiosa.

LEONE

Per i nati sotto il segno del Leone gli astri prevedono l’inizio di una interessante relazione amorosa con un/una partner radical-chic, iniziata durante la giornata della mozzarella e consolidata durante una manifestazione contro lo sfruttamento degli animali da latte.

VERGINE

Donne vergini, non perdete la speranza! Uomini vergini, non è mai troppo tardi!

BILANCIA

Il proverbiale equilibrio dei nati sotto questo segno non potrà fare la differenza questo mese. Secondo le previsioni astrali sarete infatti pervasi da una devastante angoscia, nell’incontrare un vostro ex compagno di scuola, sempre ultimo della classe e mai in grado di scrivere una frase completa in Italiano, quando scoprirete che adesso è un sottosegretario al Ministero del Merito.

SCORPIONE

Lettori dello Scorpione, non spaventatevi e soprattutto non perdete la fiducia se le cose non vanno come vorreste. L’abominevole posizione delle lune di Marte fornisce una spiegazione al riguardo, sgradevole ma precisa: alcune potenze straniere vi remano contro!

SAGITTARIO

Per i Sagittario, almeno per questo mese, rinunciate ad andare a farvi tagliare i capelli. A seguito della controversa posizione di Nettuno nella sfera celeste e della diffusione della notizia, lanciata dalle maggiori agenzie di stampa, che il parrucchiere di Kim, il dittatore della Corea del nord, si sarebbe trasferito in Italia, si profila la forte probabilità che possiate finirci sotto.

CAPRICORNO

Mese particolarissimo per le donne nate sotto il segno del Capricorno. La terrificante congiunzione di una luna di Nettuno con un’altra di Urano vi condurrà alla dolorosa e inopportuna scoperta che il vostro partner, a vostra insaputa, flirta spudoratamente con tutte quelle che gli capitano vicino, ignaro di essere video registrato. Il lato positivo è che, tuttavia, non riusciranno ad indebolirvi. Per i maschi, invece, il mese si preannuncia piuttosto monotono.

ACQUARIO

La indecifrabile posizione di alcuni pianeti e la strampalata congiunzione di altri, lasciano intendere che, entro questo mese, i nati nel segno dell’Acquario saranno protagonisti di un incontro ravvicinato con un animale selvatico di grossa taglia, forse un cinghiale. Nell’eventualità, gli astri suggeriscono di evitare ogni tentativo volto a cercare di fraternizzare con la bestiola e di salire invece il più presto possibile su un albero e chiedere aiuto.

PESCI

Per gli uomini dei Pesci che hanno effettuato la vaccinazione anti Covid, il mese comporterà una spiacevole sorpresa casalinga: la vostra partner vi tradirà. Gli astri complessivamente mal posizionati sanciscono inesorabilmente che trattasi di un effetto avverso del vaccino. Solo un po’ di stitichezza, invece, per chi il vaccino non lo ha fatto.