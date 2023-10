Monza, niente confronto tra De Luca e Galliani: “Berlusconi non sarebbe mai scappato”

StrettoWeb

Alla fine Adriano Galliani ha deciso di saltare il confronto con Cateno De Luca anche se, ad onor del vero, già da giorni aveva declinato l’invito del leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina. “Sono fortemente deluso dall’atteggiamento di Galliani. Un tira e molla durato una settimana, prima mi ha detto che voleva sfidarmi addirittura in dialetto brianzolo, poi ci ha ripensato e alla fine la triste conclusione: ha disertato il dibattito. Oggi sotto l’Arengario ci siamo dovuti accontentare del suo cartonato, ma forse alla fine anche se fosse venuto alle domande che gli avevo mandato in anticipo non avrebbe saputo dar risposta”, evidenza De Luca.

“Il confronto è il sale della democrazia. Come in una partita di calcio Caro Adriano due squadre scendono in campo, si affrontano e alla fine vince il più forte. Ma non devo certo spiegarlo a te che sei un grande manager del calcio, ma oggi hai dimostrato di non avere la statura da politico. Come pensi di andare al senato? Sai che la politica è confronto. Tu che hai improntato una campagna elettorale presentandoti come l’avatar di Silvio Berlusconi, ma lasciatelo dire: non sei nemmeno la copia sbiadita del Cavaliere, il quale non sarebbe scappato dal confronto”, conclude De Luca. Alle suppletive di Monza si voterà il 22 e 23 ottobre e saranno 8 i candidati a contendersi il seggio che fu del leader di Forza Italia.