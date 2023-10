Monza: 8 candidati per il seggio che fu di Berlusconi, prosegue spedita la campagna elettorale

StrettoWeb

A 10 giorni dal voto, i candidati alle suppletive per il Senato di Monza e Brianza si presentano agli elettori. Nel seggio che fu di Silvio Berlusconi, ricordiamo, si voterà il 22 e 23 ottobre. Adriano Galliani, sostenuto dal centrodestra, inaugura il comitato elettorale. In piazza a Monza anche Marco Cappato, sostenuto dal centrosinistra. Appuntamenti elettorali anche per Cateno De Luca, sindaco di Taormina, leader di Sud con Nord.

In corsa anche Daniele Giovanardi, con il sostegno di Democrazia sovrana e popolare. Candidati al seggio di Monza e Brianza anche Giovanna Capelli per Unione Popolare, Andrea Brenna per Democrazia e sussidiarietà, Lillo Massimiliano Musso di Forza del popolo e Domenico di Modugno per il Partito Comunista italiano.