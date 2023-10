Messina, si sono costituiti gli aggressori del comandante Giardina

StrettoWeb

Si sono costituiti in serata, ed in questo momento sono in Questura con il proprio legale di fiducia, i due aggressori, padre e figlio, che questa mattina, intorno alle 9:20, in via La Farina, hanno ferito il comandante della Polizia Metropolitana di Messina e vicario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina.

Il comandante era impegnato ad effettuare alcuni controlli sugli ambulanti della zona. Dopo l’aggressione sono intervenuti le forze dell’ordine ed i medici del 118 che hanno accompagno in ospedale il dott. Giardina.