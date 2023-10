Messina: feroce aggressione ai danni del comandante Giardina | FOTO

StrettoWeb

Brutta disavventura per il comandante della Polizia Metropolitana di Messina e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina. Questa mattina, intorno alle ore 09:20, il comandante è stato aggredito ferocemente da due venditori ambulanti, padre e figlio, mentre effettuava alcuni controlli, sulla via La Farina. I commercianti sembrerebbero aver avuto in passato altri accertamenti che avevano provocato dei sentimenti di risentimento nei confronti di Giardina. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed i medici del 118.

La solidarietà del Sindaco e dell’Amministrazione comunale

Il sindaco Federico Basile congiuntamente all’Amministrazione comunale hanno espresso la propria solidarietà e vicinanza al comandante della Polizia Metropolitana e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina, per l’aggressione subita stamani nel corso della normale attività di controllo, lungo la via La Farina, in un punto in cui erano posizionati due commercianti ambulanti.

“Nessuna giustificazione è plausibile di fronte a toni minacciosi e a reazioni prepotenti che sfociano in veri e propri atti di violenza, oltre che inaccettabile che in un paese civile si perpetrino atti di violenza a danno di persone, come del tutto spregevole ed ignobile aggredire, sia verbalmente che fisicamente, un uomo in divisa. Pertanto, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, manifesto apprezzamento al Comandante Giardina per il lavoro svolto, elogiandolo per la straordinaria dedizione ed elevata capacità, per la massima disponibilità e l’encomiabile impegno speso sul territorio, dando esempio di professionalità, spirito di abnegazione e serietà e senso del dovere”, queste le parole del sindaco Basile con l’augurio di una pronta ripresa.

Messina, le parole di Basile sull'aggressione al comandante Giardina

Aggressione Giardina, la solidarietà della Cisl Messina

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, esprime solidarietà al commissario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, aggredito questa mattina durante un controllo sull’ambulantato selvaggio. “Giardina si è sempre distinto per la sua battaglia per la legalità e siamo vicini a lui ed a tutti gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno lavorano in strada. Siamo certi che questo episodio non sarà un deterrente nella sua attività quotidiana volta al rispetto della legge e delle normative”, afferma Alibrandi.