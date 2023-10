Letizia Moratti ritorna in Forza Italia: “non penso a una candidatura per le europee. Stimo Renzi e Calenda”

StrettoWeb

Antonio Tajani ufficializza il ritorno in Forza Italia di Letizia Moratti. “Ha una grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella città di Milano. Questo mi ha portato – annuncia il ministro degli Esteri – a proporle di guidare la consulta del segretario nazionale di Forza Italia”.

“Aderisco a questa scelta per diversi motivi, innanzitutto per il legame personale e politico con Silvio Berlusconi. Mi ritrovo in maniera molto convinta su tutte le tematiche proposte da Forza Italia ma non solo. Credo che il Partito popolare europeo sia ancora la pietra miliare in Europa. C’è un grande lavoro da fare attraverso un forte rilancio del partito”, afferma Letizia Moratti.

“Non penso a una candidatura per le europee. Il contributo che intendo dare a Forza Italia non è per una candidatura alle europee“, precisa Moratti. Tajani conferma: “a lei non interessa la poltrona, Letizia Moratti lo ha detto in maniera molto chiara. Noi vogliamo persone come lei. Non abbiamo bisogno di personaggi in cerca di autore”.

“Non rinnego nulla di quello che ho fatto. La mia decisione attiene alla collocazione a livello Ue. Renzi e Calenda sono con Renew Europe. Io mi ritrovo nei valori del Partito popolare. È vero che ci sono stati diversi incontri per il rafforzamento del centro ma sul tema del collocamento in Europa non ci siamo trovati. A loro due va la mia stima e i miei auguri per il loro percorso politico”, conclude Moratti.

Occhiuto: “Moratti darà un contributo di grande qualità”

“Letizia Moratti è una personalità di assoluto valore e dalle enormi competenze: darà a Forza Italia un contributo di grande qualità. Continuiamo, insieme ad Antonio Tajani, a lavorare per rafforzare un partito moderno, attrattivo, protagonista della vita politica italiana. Avanti“. Lo scrive su X, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.