De Luca raggiante mentre banchetta con pollo e vino: “salta il centrino di Renzi, prenderemo più voti noi”

Il ritorno di Letizia Moratti in Forza Italia con il conseguente fallimento del Centro di Matteo Renzi, non può lasciare indifferente il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “Anche Moratti ha mandato a quel paese ‘mister stai sereno’ dopo aver vissuto la vicenda di Dafne Musolino. È saltato, quindi, il Centrino di Renzi e, nei prossimi giorni, anche Beppe Fioroni lascerà la compagnia”, è quanto afferma in una diretta social, il sindaco di Taormina, mentre banchettava con pollo ruspante e vino.