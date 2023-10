La gioia del Pd reggino per Falcomatà: “nuovo impulso al lavoro notevole già svolto”

StrettoWeb

“Siamo davvero contenti e soddisfatti, sia sul terreno personale, sia sul terreno politico, per il positivo pronunciamento della Suprema Corte che ha assolto il Sindaco Giuseppe Falcomatà e la sua giunta. Un processo lungo e sofferto, che si è concluso con una giusta sentenza che consentirà alla città di riavere il suo Sindaco eletto democraticamente e con un consenso aldilà di ogni aspettativa. Falcomatà che, in silenzio e con il massimo rispetto verso le istituzioni, ha deciso di difendere, nel processo e non dal processo, come spesso accade, il proprio operato“. E’ quanto scrive Antonio Morabito, Segretario Metropolitano del Partito Democratico di Reggio Calabria, in una nota.

“Operato di Falcomatà, frutto di trasparenza e legalità e su cui il Partito Democratico non ha mai avuto dubbi – prosegue -. Adesso verrà il compito più difficile ed al contempo entusiasmante, per un cambio di passo necessario a dare risposte immediate ed efficaci sul terreno dei servizi e soprattutto per ridisegnare e ripensare il futuro della nostra città. Una città finalmente fuori dal rischio del dissesto finanziario, le cui responsabilità sono da ricercare in quelle forze politiche ed in quegli uomini che hanno portato la città sull’orlo del disastro economico ed oggi si erigono a “salvatori della patria” come se nulla fosse accaduto. Costoro dovrebbero assumersi la responsabilità politico amministrativa di fronte ai reggini, della drammatica situazione finanziaria del Comune rispetto alla quale non solo la Corte dei Conti e i Tribunali hanno acclarato le responsabilità ma persino la Corte Costituzionale è dovuta intervenire per stigmatizzare la traslazione del carico di debiti sulle due generazioni successive di reggini con il piano trentennale di rientro dai debiti!“.

“Sarà decisivo ed importante rinsaldare il rapporto con i reggini, volto a rafforzare la fiducia verso l’amministrazione comunale ed il suo Sindaco e senza timore alcuno affrontare i problemi ad oggi irrisolti, lavorando con il massimo impegno e la serietà che ha sempre contraddistinto e contraddistingue il nostro Sindaco Falcomatà.

Saremo come sempre al fianco della città e del suo Sindaco Giuseppe Falcomatà, che con la sua squadra siamo certi darà nuovo impulso al lavoro notevole fino ad oggi svolto“, conclude.