Incidente Mestre, il VIDEO della caduta: il momento in cui il bus precipita

L’incidente di Mestre di ieri sera, in cui un bus è precipitato dal cavalcavia provocando 21 morti e 15 feriti (turisti stranieri tranne l’autista, italiano), è stato ripreso dalle telecamere della “Smart control room” del Comune di Venezia, il sistema utilizzato per controllare il traffico. Dal video in evidenza è possibile vedere come il mezzo sia a velocità sostenuta e, prima di cadere, non si notano sensazioni di frenate improvvise o altro.

Il bus cade all’improvviso, da solo, come se chi fosse alla guida non si sia reso conto di nulla. Per questo al momento viene esclusa l’ipotesi del colpo di sonno mentre avanza sempre di più quella di un malore all’autista.