Inferno a Mestre, bus precipita da un cavalcavia e va a fuoco. La prefettura: “21 morti e 12 feriti” | FOTO

StrettoWeb

Scenario apocalittico a Mestre dove un pullman di linea con numerose persone a bordo è precipitato da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità finendo sul sedime ferroviario che scorre a fianco della strada. Il mezzo ha fatto un volo di circa 10 metri. E’ di 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi, un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5, il bilancio dell’incidente comunicato dalla Prefettura ai soccorritori. Il lavoro dei soccorritori è tuttora in corso – riferiscono all’Ansa fonti delle forze dell’ordine – e un bilancio ufficiale dei morti non è ancora possibile.

Circa una quarantina i feriti, di questi almeno una decina, di diversa gravità, già evacuati da luogo dell’incidente sono stati trasportati negli Ospedali di Mestre, di Padova, di Treviso, di Mirano e di Dolo. Proseguono le operazioni per soccorrere e centralizzare eventuali altri feriti. Lo fa sapere l’Ulss 3 di Venezia. Sul posto i vigili del fuoco, la Polfer e molte ambulanze.

Meloni: “profondo cordoglio, seguo gli sviluppi”

“Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Brugnaro: “immane tragedia, scena apocalittica”

“Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole”. Lo scrive il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro su Twitter parlando del tragico incidente che ha visto un bus precipitare da un cavalcavia a Mestre.