Migliora la situazione incendi nel messinese. Come comunicato i Vigili del Fuoco di Messina in una nota, “da oltre 30 ore sono in atto le operazioni di spegnimento dei fronti di fiamma attivi sulla fascia tirrenica: 115 #vigilidelfuoco al lavoro con 30 mezzi soprattutto a Gioiosa Marea, Condrò e San Pier Niceto“.