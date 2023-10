Incendi Messina, inferno di fuoco nella notte: le impressionanti immagini dei Vigili del Fuoco | VIDEO

StrettoWeb

I drammatici incendi che ieri hanno coinvolti diversi paesi nel Messinese, non accennano a finire. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte per cercare di domare le fiamme. I roghi di vegetazione divampati in provincia di Messina hanno coinvolto i paesi di Gioiosa, Mistretta, Gualtieri, Condrò e San Pier Niceto. A Condò numerose famiglie, già ieri, sono state evacuate.

“Considerato l’alto numero di incendi e le numerose criticità raccolte dall’ing. Bruno Manfrè, caposervizio territoriale di Messina, avendo sentito il comandante dei vigili del fuoco di Messina, si dispone che le squadre antincendio di Volontariato di Protezione Civile delle province di Catania, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Agrigento, Messina ionica intervengano nell’immediato sul versante messinese tirrenico, nei territori della fascia compresa da Gioiosa Marea a Villafranca Tirrenica, a supporto dei Vigili del Fuoco e della Forestale Regionale”. Lo ha scritto ieri sera l’ing. Salvo Cocina in una nota inviata a tutte le associazioni di Protezione Civile siciliane.

Intanto, nelle scorse ore, era stato attivato il Centro di coordinamento e soccorso e numerosi cittadini sono stati evacuati nella notte. Ben ventiquattro le squadre dei vigili del fuoco al lavoro. Il video in alto, che mostrano l’incendio tra Caronia e San Pier Niceto, sono state girate dai pompieri delle squadre di Messina

