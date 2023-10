Fortitudo Messina-Viola, Maksimovic: “vincere per confermarsi”. E intanto il bus si riempie!

StrettoWeb

Mateja Maksimovic è stato il match winner della gara di Milazzo. Il play est europeo ha infilato la bomba dalla distanza che, nel finale di partita, ha permesso alla Viola di scappare sul 78-83 e non essere più raggiunta dai siciliani.

Intervistato nel consueto appuntamento pre-partita ai microfoni della società, Maskimovic ha dichiarato: “abbiamo vinto contro una squadra tostissima. Dobbiamo andarne fieri. Avevo già visto altre gare degli Svincolati Milazzo, sono una signora squadra e noi, abbiamo realmente dato il massimo per batterli. Mi piacciono tanto come approcciano alle partite e come giocano. Domenica, al Palamilone però, siamo andati alla grande. Eravamo consapevoli delle difficoltà: abbiamo giocato di gruppo e l’abbiamo portata a casa“.

Mercoledì contro la Fortitudo Messina

La Pallacanestro Viola torna in campo domani, mercoledì 1 novembre, contro la Fortitudo Messina, fanalino di coda del campionato. “Smaltiamo la stanchezza, ritorniamo ad allenarci, seguiremo i dettami del Coach Cigarini. Ogni gara in questo torneo è molto difficile. Dobbiamo confermarci in classifica per un secondo posto che ci gratifica“, ha dichiarato Maksimovic.

Visto il grande entusiasmo generato dall’ottimo momento di forma della squadra e dai risultati che vedono i neroarancio secondi in classifica, la Pallacanestro Viola ha messo a disposizione un bus per la trasferta di Messina che sta facendo il pieno di adesioni. Nell’articolo sottostante le info utili.