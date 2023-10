Fenice Amaranto, la Juniores perde la terza partita su tre: 2-0 dal Gelbison e ultimo posto in classifica

StrettoWeb

Nuova sconfitta per la Juniores della Fenice Amaranto. Dopo le sconfitte per 4-1 contro il Santa Maria Cilento, di sabato scorso, e la Cavese, nel recupero della prima giornata di mercoledì, oggi nuovo ko contro la Gelbison per 2-0.

Le prima tre giornate, insomma, non sono state esaltanti per la squadra giovanile della Fenice che si trova all’ultimo posto in classifica, con 0 punti, insieme al Locri. Altro dato da tenere presente sono i goal fatti e subiti: solo 2 a fronte di 10 incassati. La prossima partita sarà sabato 21 ottobre contro il San Luca al Sant’Agata.