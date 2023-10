Reggina, che brutta figura per la Fenice: esordio shock per là Juniores, 1-4 in casa con il Santa Maria Cilento

StrettoWeb

Brutta figura per la Juniores della Fenice Amaranto al Sant’Agata di Reggio Calabria. Nella prima giornata di campionato dell’Under 17, la giovanile della società di Ballarino, ha preso ben 4 goal dalla Polisportiva Santa Maria Cilento. Gli amaranto, a dire il vero, erano passati in vantaggio su rigore con Maisano al 29′ nel primo tempo, ma successivamente gli ospiti si sono scatenati ed hanno chiuso la prima frazione sul 3-1. Nella ripresa il 4-1 definitivo.

Ricordiamo che, il campionato Juniores, è un torneo obbligatorio per tutte le squadre di Serie D e la Fenice aveva ipotizzato di non parteciparvi; la pena sarebbe stata una cospicua multa. Forse sarebbe stato più dignitoso rinunciare al campionato se questi devono essere i risultati a cui la squadra che rappresenta la città di Reggio Calabria si dovrà esporre ogni settimana.