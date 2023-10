Ex Reggina, primo gol di Adriano Montalto con la maglia della Casertana

StrettoWeb

Show della Casertana a Brindisi in una delle sfide del girone C di Serie C di questo pomeriggio. Nell’1-4 ospite c’è anche la marcatura di un ex Reggina, Adriano Montalto, autore del gol del momentaneo 0-2. E’ la prima rete dell’attaccante siciliano con la nuova maglia.

Montalto sarebbe stato l’attaccante di punta della Reggio Football Club, la cordata Bandecchi-MyEnergy con imprenditori reggini che ha “sfidato” La Fenice Amaranto – poi scelta dal Sindaco Brunetti – per far proseguire il calcio a Reggio Calabria. E’ stato l’ex portiere amaranto Belardi – che sarebbe stato il Direttore Sportivo dell’altra cordata – a confessarlo a StrettoWeb. Aveva “bloccato” Montalto, che attendeva di avere info in merito. Ha atteso fino a sera e poi, dopo la scelta del Sindaco di puntare su La Fenice Amaranto, ha firmato per la Casertana. Oggi il primo gol. In riva allo Stretto, ricordiamolo, Adriano Montalto ha contribuito alla grande in Serie B per un anno e mezzo, nella gestione Gallo.