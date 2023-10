Esordio vincente per la Viola, coach Cigarini: “ora tutti al palazzetto contro Capo d’Orlando”

StrettoWeb

La Pallacanestro Viola vince la sua prima partita. L’esordio in casa del Cus Catania è convincente. Primi due punti per Capitan Binelli e soci. Ecco le dichiarazioni del tecnico Federico Cigarini, vincente alla sua prima panchina nel basket senior dopo una lunga trafila giovanile d’Eccellenza passata da Reggio Emilia, Ferrara, Genova, Padova e Capo d’Orlando.

“Avevamo un’assenza, quella di Illia Tyrtyshnyk, ma questo non ci deve interessare, noi dobbiamo guardare avanti. – ha dichiarato coach Cigarini – Abbiamo impostato la partita sulla velocità e sull’intensità difensiva. L’abbiamo fatto bene ma poi non mi è piaciuto l’ultimo quarto e il finale del terzo: per giocare ad alti livelli contro squadre come Capo d’Orlando e Sala Consilina che incontreremo nelle prossime due settimane non possiamo avere dei cali.

Mi è dispiaciuto che gli avversari avessero delle defezioni, mi sarebbe piaciuto giocare alla pari. Però è stata una buona partita, l’importante era portarla a casa anche perché era la mia prima partita da senior dopo una gavetta di giovanili. Diciamo che sono contento, non vorrei questi “sbalzi” di intensità ma ad inizio stagione ci sta“.

Domenica 8 ottobre alle ore 18 la sfida contro l’Orlandina Basket a PalaCalafiore: “vogliamo arrivare a domenica prossima con tanta gente al palazzetto perché abbiamo Capo d’Orlando. Nel ranking lo mettono al numero uno e abbiamo assolutamente bisogno della gente, del sesto uomo. Spero che li abbiamo incuriositi e che per questo la settimana prossima vengano a supportarci: ne abbiamo veramente bisogno e lo spero con tutto il cuore“.