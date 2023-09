Cus Catania-Pallacanestro Viola, 2°Q: neroarancio in controllo

StrettoWeb

Inizia la nuova stagione della Pallacanestro Viola in Serie B Interregionale. Prima gara in trasferta per i neroarancio che aprono il nuovo anno in casa del Cus Catania. Gara intrigante quella in trasferta in terra etnea contro i siciliani che hanno ben figurato in Coppa Sicilia. Prime valutazioni importanti sulla squadra di coach Cigarini, totalmente rinnovata nel roster e nella guida tecnica rispetto alla passata stagione. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando ai propri tifosi le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI Fine 1°Q! - Ottimo primo quarto della Viola avanti 14-27 Ottimo l’inizio della Pallacanestro Viola che sfrutta subito qualche disattenzione di troppo della retroguardia catanese e prende il largo capitalizzando con cinismo le occasioni avute. Mavric (8 per Mavric) e Maksimovic (10 punti) in grande spolvero. Sette i punti di Loiacono per Catania. Si fa notare il gap di esperienza e anche un po’ di talento fra le due squadre. Il Cus migliora alla distanza. Il primo quarto si chiude 14-27.