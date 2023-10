Elezioni Monza: urne sempre più vuote, alle 23 ha votato solo il 14,71%

StrettoWeb

Urne sempre più vuote per le elezioni suppletive di Monza – Brianza per eleggere un senatore nel seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia deceduto il 12 giugno 2023. Alle ore 23:00 si è recato alle urne solo il 14,71%, mentre alle precedenti elezioni avevano votato, alla stessa ora, il 71,05%. Un flop senza precedenti ed a questo punto Cateno De Luca tenta veramente il colpaccio.

I candidati

Il centrodestra ha scelto Adriano Galliani, ex senatore di Forza Italia e uno dei fedelissimi di Silvio Berlusconi. É l’attuale amministratore delegato della squadra di calcio del Monza. Nel suo simbolo ci sono i loghi dei quattro partiti della coalizione che lo sostengono: Fi, Lega, Fdi e Noi moderati.

Il Pd, con una tensione interna altissima, ha rinunciato a presentare un proprio candidato e ha annunciato l’appoggio a Marco Cappato. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, noto per le sue battaglie sui diritti civili, ha avuto il sostegno, oltre al mondo radicale, Sinistra Italiana, Europa Verde e Psi. Il Movimento 5 Stelle, invece, ha deciso di “non avanzare una propria candidatura lasciando ai sostenitori la possibilità di sostenere la candidatura di Cappato”.

In lizza anche Cateno De Luca, sindaco di Taormina ed ex primo cittadino di Messina, leader del movimento Sud Chiama Nord, che tenta il colpaccio. Il Partito Comunista Italiano schiera Domenico Di Modugno, mentre Daniele Giovanardi è in campo per Democrazia Sovrana Popolare e Lillo Massimiliano Musso per Forza del Popolo. Con le insegne di Unione Popolare, ci sarà Giovanna Capelli, già parlamentare di Rifondazione Comunista.