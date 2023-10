Elezioni Monza, De Luca denuncia: “Salvini e Tajani hanno violato il silenzio elettorale, siete volgari”

StrettoWeb

“Ma quanto siete volgari. Questa mattina Matteo Salvini e all’ora di pranzo Antonio Tajani hanno violato il silenzio elettorale in maniera spudorata, con degli appelli pubblici a sostegno del candidato che ha offeso la memoria di Berlusconi definendosi suo erede”, è quanto denuncia Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “Siete i due vice premier del governo Meloni, oltreché ministri della repubblica, e dovreste dare l’esempio. Perché un cittadino dovrebbe rispettare le norme se voi invece le infrangete? Faccio un appello alla premier Meloni: intervenga subito perché così facendo Tajani e Salvini intendono falsare il voto delle suppletive di Monza e Brianza”, rimarca De Luca.

“Ora mi avete costretto a dirlo: non riuscirete a ribaltare l’esito dei sondaggi che avete in mano che non essendo a voi favorevole avete tenuto segregati. Le stanno provando tutte, le scorrettezze di oggi arrivano dopo l’appello a sostegno di Adriano Galliani da parte di Totò Cuffaro fatto nei giorni scorsi. Su Cuffaro e lo schifo fatto in Sicilia ai danni dei siciliani non devo aggiungere nulla, sono state scritte pagine e pagine di vergogna e sentenze di condanna per fatti di mafia! Mi stupisce Galliani, che si sia prestato a tanto. Una cosa è certa: il popolo è sovrano anche al cospetto dei partiti romanocentrici”, conclude De Luca.