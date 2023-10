StrettoWeb

Buon successo per la lista Vita con il 2,56% ed oltre 7.200 voti alle elezioni provinciali a Bolzano. Eletta nel suddetto schieramento l’avvocato Renate Holzeisen, nota per le battaglie no green pass e contro l’obbligo vaccinale.

Holzeisen è la prima eletta in un’elezione provinciale tra coloro che hanno condotto delle battaglie “contro il lasciapassare verde” e contro l’obbligo del vaccino.