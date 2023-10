Trentino: elezioni provinciali a Trento e Bolzano: al via lo spoglio | LIVE

StrettoWeb

Al via lo spoglio delle schede in Trentino Alto Adige. I cittadini sono stati chiamati al voto per eleggere il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia autonoma di Trento e Bolzano. E’ una sfida importante anche per decidere il presidente della Regione. Su StrettoWeb lo spoglio in diretta dalla provincia di Bolzano mentre la provincia di Trento procede al conteggio dei voti lunedì mattina.

La situazione a metà spoglio

Sono state scrutinate 288 sezioni su 491 e questa è la situazione: la Svp è al 32,88%; Team K al 10,45%; Stf – Sudtiroler Freiheit al 9,55%; Verdi 8,29%; Fratelli d’Italia 7,74%; JwA 5,48%; Pd 4,46. La Lega è al 4,1%.

Bene i Verdi, male il M5S. Fdi sorpassa la Lega

Quando sono state scrutinate 216 sezioni su 491, la Svp si attesta al 33,01% dei voti, seguita da Team K (10,47%) e Stf (Sudtiroler Freihei) al 9,23%. I Verdi sono subito dietro, all’8,4%. Si conferma il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega: la formazione guidata da Giorgia Meloni è al 7,95%, la Lega è ferma al 4,03%. Il Pd è al 4,66 per cento, il Movimento 5 Stelle allo 0,95%.

I primi dati dalla provincia di Bolzano

Quando sono state scrutinate 154 sezioni su 491 la Svp è al 32,97%; team K al 10.83%, Stf all’8,94%. I Verdi superano FdI: 8,83% contro 7,85%. Il Pd è fermo al 4,62%.

Affluenza urne

L’affluenza alle urne in tutto l’Alto Adige è del 71,5%, rispetto al 73,9% delle elezioni del 2018, con un calo di 2,4 punti percentuali. I comuni con la maggiore affluenza sono Verano (86,6%), Valle di Casies (86,1%), Meltina (85,7%) e Moso in Passiria (85,4%). Il minor numero di persone si è recato alle urne nelle città di Merano (57,7%) e Laives (57,8%). A Bressanone e Brunico la percentuale è stata del 71%, a Bolzano del 59%, nel 2018 la percentuale era ancora del 64,6%.

Candidati presidente a Trento

1. Francesco Valduga

2. Filippo Degasperi

3. Maurizio Fugatti

4. Sergio Divina

5. Marco Rizzo

6. Alex Marini

7. Elena Dardo

Liste

1. Onda

2. La me Val – Primiero Vanoi Mis

3. Unione Popolare

4. Noi Trentino per Fugatti presidente

5. Italia Viva

6. Democrazia Sovrana e Popolare

7. Casa Autonomia.Eu

8. Movimento 5 Stelle

9. Lega per Fugatti presidente

10. Campobase

11. Alleanza Verdi e Sinistra

12. La Civica

13. Fratelli d’Italia

14. Fascegn

15. Alternativa Popolare per il Trentino

16. Partito Democratico del Trentino

17. Partito autonomista Trentino Tirolese – PATT

18. Azione

19. Forza Italia

20. Fassa

21. Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC)

22. Noi con Divina presidente

23. Alternativa

24. Giovani per Divina presidente

La sfida a Bolzano per il consiglio provinciale Alle elezioni provinciali del 22 ottobre prossimo si presentano sedici liste, con 488 candidati complessivi. Liste

Centro Destra

Die Freiheitlichen

Enzian

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Für Südtirol mit Widmann

Jwa – Wirth Anderlan

La Civica

Lega Salvini Premier – Uniti per l’Alto Adige

Movimento 5 Stelle

Partito democratico

Süd-Tiroler Freiheit

Svp

TeamK

Verdi

Vita